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Как добывают песок в на Кубани
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Как добывают песок в на Кубани
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Гость:
Лопатой и ведром или эксковатором
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