Как добывают песок в на Кубани

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Как добывают песок в на Кубани
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лопатой и ведром или эксковатором 
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