Сочинение по русскому на тему:Природа родного края(Казань)

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Сочинение по русскому на тему:Природа родного края(Казань)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я как раз в Казани живу))) в лесах Казани очень красиво. можно почувствовать свежий багряный воздух. на озере "Кабан" водится много уток. осенью листья на деревьях золотисто-желтые, А некоторые даже отливают рыжим цветом. (дальше у фантазии не хватило)
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