Сочинение по русскому на тему:Природа родного края(Казань)

Гость: Гость:

Я как раз в Казани живу))) в лесах Казани очень красиво. можно почувствовать свежий багряный воздух. на озере "Кабан" водится много уток. осенью листья на деревьях золотисто-желтые, А некоторые даже отливают рыжим цветом. (дальше у фантазии не хватило)