Выступают-разбор,как часть речи

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Выступают-разбор,как часть речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выступают - глагол. 1. Начальная форма - выступать. 2. Постоянные признаки: несовершенный вид, непереходный, 1 спряжение. Непостоянные признаки: изьявительное наклонение, множественное число, настоящее время, 3 лицо. 3. Они (Что делают?) выступают( подчеркнешь двумя линиями)
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