Выступают-разбор,как часть речи

Гость: Гость:

Выступают - глагол. 1. Начальная форма - выступать. 2. Постоянные признаки: несовершенный вид, непереходный, 1 спряжение. Непостоянные признаки: изьявительное наклонение, множественное число, настоящее время, 3 лицо. 3. Они (Что делают?) выступают( подчеркнешь двумя линиями)