Помогите. заранее спасибо. вот вопрос:"представте себя психологом и объясните ста??шим классам что значит дружба"
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Помогите. заранее спасибо. вот вопрос:"представте себя психологом и объясните ста??шим классам что значит дружба"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружба это с кем либо, играеш, объясняет твою ошибку.все это значит дружба
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