Помогите. заранее спасибо. вот вопрос:"представте себя психологом и объясните ста??шим классам что значит дружба"

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Помогите. заранее спасибо. вот вопрос:"представте себя психологом и объясните ста??шим классам что значит дружба"

Автор: Гость