Как разрушается почва?

Окружающий мир
Как разрушается почва?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почва разрушается при сильном загрязнении. И слитии бытовых отходов
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