Найдите координаты точек пересечения с осями координат y=6x-6
Алгебра
Найдите координаты точек пересечения с осями координат y=6x-6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=6x-6 С осью Ох: у=0 0=6х-6 6х=6 Х=1 [1;0] С осью Оу :х=0 У=6*0-6 У=-6 [0;-6]
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