Если Андреев даст Петрову 300рублей то у них будет поровну денег.На сколько у Андре??ва было больше денег чем у Петрова?
Математика
Если Андреев даст Петрову 300рублей то у них будет поровну денег.На сколько у Андре??ва было больше денег чем у Петрова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 600 рублей т.к 900-300=600 300+300=600
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