Если Андреев даст Петрову 300рублей то у них будет поровну денег.На сколько у Андре??ва было больше денег чем у Петрова?

Математика

Если Андреев даст Петрову 300рублей то у них будет поровну денег.На сколько у Андре??ва было больше денег чем у Петрова?

Автор: Гость