Скорасть 70км/ч, проходит расстояние между двумя городами за 18ч. за сколько ч. пройдёт это расстояние поезд если его скорость 60км/ч.

Математика
Скорасть 70км/ч, проходит расстояние между двумя городами за 18ч. за сколько ч. пройдёт это расстояние поезд если его скорость 60км/ч.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала находим расстояние между городами  S=V*T S=70*18=1260 км Далее находим за сколько часов пройдет поезд со скоростью 60 км\ч 1260/60=21 ч. Т.е за 21 час поезд пройдет расстояние между 2 городами со скоростью 60 км\ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Поставьте ударение над словом электричка
Ответить
Окружающий мир
Как разрушается почва?
Ответить
Русский язык
7 слов имен существительных суффиксально- приставочные
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу!
Ответить
Английский язык
Помогите, пожалуйста!!!
Ответить