Скорасть 70км/ч, проходит расстояние между двумя городами за 18ч. за сколько ч. пройдёт это расстояние поезд если его скорость 60км/ч.

Гость: Гость:

Сначала находим расстояние между городами S=V*T S=70*18=1260 км Далее находим за сколько часов пройдет поезд со скоростью 60 км\ч 1260/60=21 ч. Т.е за 21 час поезд пройдет расстояние между 2 городами со скоростью 60 км\ч