Как переводится с древнегреческого топономический термин Мел .а)прибрежная;б ) че??ная; в)плененная
История
Как переводится с древнегреческого топономический термин Мел .а)прибрежная;б ) че??ная; в)плененная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черная я где-то видел
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите. заранее спасибо. вот вопрос:"представте себя психологом и объясните ста??шим классам что значит дружба"
Математика
Скорасть 70км/ч, проходит расстояние между двумя городами за 18ч. за сколько ч. пройдёт это расстояние поезд если его скорость 60км/ч.
Русский язык
Окружающий мир