Найдите значение выражения 6259 -(а+2459)при а=1263
Математика
Найдите значение выражения 6259 -(а+2459)при а=1263
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6259-(1263+2459)=6259-3722=2537
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