Чтобы вы хотели сказать растениям?
Окружающий мир
Чтобы вы хотели сказать растениям?
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Гость:
Какие же вы красивые!
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