Чтобы вы хотели сказать растениям?

Окружающий мир
Чтобы вы хотели сказать растениям?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие же вы красивые!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши из предложения имена прилагательные и укажи их число,род,падеж. ПРЕДЛОЖЕНИЕ : Сквозь тонкую сетку голых ветвей черёмухи голубело весеннее не...
Ответить
Химия
Найдите в Периодической системе и випишите символы и относительные атомные массы (с округлением до целых чисел) химических элементов:Алюминия, Флуо...
Ответить
Химия
Отношение масс элементов в сульфиде меди (II) CuS
Ответить
Биология
Цепочки ганглиев расположены вдоль спинного мозга относятся к какой нервной системе?
Ответить
Физика
ЗАЧЕМ БЫЛА СОЗДАНА Международная система единиц СИ
Ответить