Почему нельзя ссорить виды искусства
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Почему нельзя ссорить виды искусства
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Гость:
Потому что все виды искусства друг друга дополняют и не могут быть друг без друга
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