У Вани было X яблок у пети на 8 яблок больше а у нины на з яблока меньше чем у Вани вм??сте у них было 41 яблок
Математика
У Вани было X яблок у пети на 8 яблок больше а у нины на з яблока меньше чем у Вани вм??сте у них было 41 яблок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+(x+8)+(x-3)=41 x+x+8+x-3=41 x+x+x=41-8+3 3x=36 x=36/3 x=12
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