У Вани было X яблок у пети на 8 яблок больше а у нины на з яблока меньше чем у Вани вм??сте у них было 41 яблок

Математика

У Вани было X яблок у пети на 8 яблок больше а у нины на з яблока меньше чем у Вани вм??сте у них было 41 яблок

Автор: Гость