Не большое сочинение (10-15 строк ) : мой любимый предмет ,,История или обществознание ,,
Русский язык
Не большое сочинение (10-15 строк ) : мой любимый предмет ,,История или обществознание ,,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый предмет- это История! На уроках истории мы узнаем все то что было до нас. Разве это не здорово!? Не будь истории вы бы знали кто такой первобытный человек? Или знали что такое ил? Нет. ну а дальше сам
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