241 задание умоляю помогите
Математика
241 задание умоляю помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Купец купил 110 фунтов табака.50 фунтов оказались подмоченными, и купец продал их на 2 рубля дешевле за 1 фунт, чем заплатил сам. Остальной табак он продал на 3 рубля дороже за 1 фунт, чем уплатил сам. Посчитай прибыль купца.
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