241 задание умоляю помогите

Гость: Гость:

Купец купил 110 фунтов табака.50 фунтов оказались подмоченными, и купец продал их на 2 рубля дешевле за 1 фунт, чем заплатил сам. Остальной табак он продал на 3 рубля дороже за 1 фунт, чем уплатил сам. Посчитай прибыль купца.