Когда люди овладели огнём ?
История
Когда люди овладели огнём ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они овладели огнём 7000 лет назад до нашей еры
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