Привет у кого есть готовый текст на рассуждения, полностью разобронный... на любую тему

Гость: Гость:

Вот на дворе 21 век. Дети большую часть времени проводят с гаджетами, играя в виртуальные игры. Уже не услышишь во дворе смех и крик гуляющих малышей, так как для современной молодёжи такое понятие, как прогулка на улице, уже не является чем-то особенным и увлекательным. Конечно, "«сломить крепость врага» или «сойтись в битве за престол» интереснее какого-либо общения с настоящими людьми. Но, остались те, кто помнит, что такое «съедобное не съедобное», «прятки» и «выбивало». Это всё ещё хранится в их сердцах, только вот не с кем вспомнить детство, ведь все затерялись где-то в интернете и социальных сетях. Такая жизнь приводит не только к одиночеству, но и к безграмотности. Всё -таки хорошо, что у меня есть школа. Это позволяет мне всегда помнить о том, что я член культурного общества и не должна показывать себя с плохой стороны. Мне нужно постоянно стремиться к чему-то большему, новому, захватывающему и, в конце концов, полезному для меня и общества, дабы добавить в увлекательный рассказ о существовании человечества и его достижениях свой абзац. Школа. Именно с этого места всё и начинается. Естественно, математика, химия, основы безопасности - очень важные предметы для изучения, но главное - знать свой родной язык, ведь это гордость. Потому у нас в школах родному языку уделяется много времени. Я уверена, что ты хорошо знаешь русский язык, а вот есть люди, которые не желают его изучать, так как считают себя достаточно грамотными. Это, увы, в дальнейшем плохо отразится на их жизни в обществе. По этой причине в школах учителя стараются сделать урок русского языка более увлекательным, чтобы даже лентяи заинтересовались родным языком. Я знаю. русский язык с рождения - меня обучили ему родные. Да, я умею общаться на русском и излагать свои мысли письменно, но это не все возможности человека. Изучая русский язык глубже, мы открываем для себя что-то новое, вполне возможно, создаём кое-что своё. Оказывается, наш язык не так прост, как думают некоторые. Он много чего содержит, включая огромное разнообразие слов, наименований, к примеру, антонимы и синонимы, а также члены предложения, существительные и глаголы, местоимение и т.д. и многое другое. Всему этому годами нас обучают учителя - люди, помогающие постигнуть новеньким в этой игре, под названием «Жизнь», всё необходимое для преодоления трудностей, всё созданное природой и покорённое человеком. К урокам русского языка я всегда относилась положительно, проявляла интерес. Наш язык - один из сложнейших языков для изучения, а потому хорошо, что мы имеем возможность узнать всё о нём подробнее. Сейчас я повторюсь. Русский язык, как дно океана - заселено рыбами, имеющими различное строение и различные наименования. На какую рыбу не взгляни - совершенно уникальный вид. Я всё ещё учусь. Очень благодарна своему учителю за то, что хорошо преподаёт свой урок - урок русского языка. Обещаю всегда ценить и беречь свой язык, где бы не очутилась по воле судьбы.