Начальная форма глагола разошлась (срочно)

Русский язык
Начальная форма глагола разошлась (срочно)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расходиться, вроде так
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