Какие композиции написал Ахметов Фасиль Ахметгалиевич? СРОЧНО!!!
Окружающий мир
Какие композиции написал Ахметов Фасиль Ахметгалиевич? СРОЧНО!!!
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"Легнда" "Праздник" "Танец тжигитов" "Аккошлар" "Тан йолдызы" Сюита для духового оркестра Кантата "Песня родника" Адажио для струнного оркестра и литавр
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Упростить выражения. Вот как этот пж. 1) (a+546)-328=(546+328-a)=872-a. Я просто боюсь там местами перепутано. 272-(125+y)=( )
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