Значение семян ы жизни человека хелп быстрее !!!!!!! ПЖ
Биология
Значение семян ы жизни человека хелп быстрее !!!!!!! ПЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семена не обходимы человеку потому что семена дают урожай а человек питается урожаем или даже на урожае ростут парнокопытные которые петаются тем что выросло из семян а человек уже есть этих животных
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