Социальная среда включает непосредственное окружение человека

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Социальная среда включает непосредственное окружение человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Социальная среда оказывает основное воздействие на формирование бессознательного (подсознания) в психике индивида, и, как следствие подобного формирования, на манипуляции психикой. Таким образом происходит зарождение в подсознании тех импульсов, которые впоследствии преобразуются в паттерны поведения и будут оказывать достаточно большое влияние на сознание. Сознание в этом случае имеет соподчиненную функцию. Особенно это бывает более ярко выражено в неадекватном, полубессознательном состоянии (например: алкогольное опьянение), т.к. действиями (деяниями) индивида будет руководить в большей степени не сознание, а подсознание. И в данном случае будет иметь огромное значение окружающая среда, социальная среда, в которой живет индивид в настоящее время, а также та социальная среда, где этот индивид родился и воспитывался (т.к. именно она на раннем этапе оказывала влияние на формирование подсознания индивида).Если рассматривать социальную среду как среду, свойства и характеристики которой постоянно изменяются, то используется понятие социальный континуум.

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