Срочно! Решите систему неравенств:
Алгебра
Срочно! Решите систему неравенств:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1){x>0 x^2-x+1< 1; {x>0 x^2-x-1-1<0; {x>0 x^2-x<0; {x>0 x(x-1)<0; {x>0 x=0 x-1=0; {x>0 x=0 x=1. 2){x^2 -x >0 x^2-x<2 ;{x(x-1)>0 x^2-x-2<0; {x=0 x-1=0 D=1+8=9[x1=-1 x2=2.
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