Решите ребус на украинском
Информатика
Решите ребус на украинском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ-кислица(это растение) У меня такой же ответ. И мне за него 5 поставили.
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