1.Перевидите в биты: а)256 Мбайт,б)2048 байт 2.Перевидите в байты: а)128 Мбит,б)512 Кбит 3.По??читать объем книги,если известно,что в ней 250 страниц и на каждой странице 25 строчек по 50 символов.
Информатика
1.Перевидите в биты: а)256 Мбайт,б)2048 байт 2.Перевидите в байты: а)128 Мбит,б)512 Кбит 3.По??читать объем книги,если известно,что в ней 250 страниц и на каждой странице 25 строчек по 50 символов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) а)268435456 б)16384 2) а)16777216 б)65536
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