1.Перевидите в биты: а)256 Мбайт,б)2048 байт 2.Перевидите в байты: а)128 Мбит,б)512 Кбит 3.По??читать объем книги,если известно,что в ней 250 страниц и на каждой странице 25 строчек по 50 символов.

Информатика

1.Перевидите в биты: а)256 Мбайт,б)2048 байт 2.Перевидите в байты: а)128 Мбит,б)512 Кбит 3.По??читать объем книги,если известно,что в ней 250 страниц и на каждой странице 25 строчек по 50 символов.

Автор: Гость