Ребяяят! срочно помогите мне сделать номер 357 (желательно с краткой записью ) заранее спасибо! !!

Математика

Ребяяят! срочно помогите мне сделать номер 357 (желательно с краткой записью ) заранее спасибо! !!

Автор: Гость