Ребяяят! срочно помогите мне сделать номер 357 (желательно с краткой записью ) заранее спасибо! !!
Математика
Ребяяят! срочно помогите мне сделать номер 357 (желательно с краткой записью ) заранее спасибо! !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=35+9+a=44+а при а=8 S=44+a=44+8=52 м² при а=12 S=44+a=44+12=56 м²
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