Сумма 3 чисел равна 240 Первое число в 2 раща больше ,чем второе,а третье число в 3 раз?? больше,чем второе и первое числа,вместе взятые .Найдите эти числа

Математика
Сумма 3 чисел равна 240 Первое число в 2 раща больше ,чем второе,а третье число в 3 раз?? больше,чем второе и первое числа,вместе взятые .Найдите эти числа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x-второе число, тогда 2x-1 число, 3(2x+x) =9x-3 число. По условию задачи общая сумма равна 240. Составим и решии уравнение : 1. 2x+x+9x=240 12x=240 x=20 -2число 2. 2•20=40-1 число 3. 20+40•3=180- 3 число Ответ:20,40,180
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Что делать если в сампе работаешь полицейским
Ответить
Русский язык
Составить маленький текст на тему умей дружбой дорожить
Ответить
Математика
9 роз что на 6 меньше чем во 2 вазе Сколько роз во 2вазе
Ответить
Геометрия
Вфписать чарядуещие согласные 111упр
Ответить
Математика
Надите неизвестное число а-18*х=450 е-21840:х=52
Ответить