Сумма 3 чисел равна 240 Первое число в 2 раща больше ,чем второе,а третье число в 3 раз?? больше,чем второе и первое числа,вместе взятые .Найдите эти числа
Математика
Сумма 3 чисел равна 240 Первое число в 2 раща больше ,чем второе,а третье число в 3 раз?? больше,чем второе и первое числа,вместе взятые .Найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x-второе число, тогда 2x-1 число, 3(2x+x) =9x-3 число. По условию задачи общая сумма равна 240. Составим и решии уравнение : 1. 2x+x+9x=240 12x=240 x=20 -2число 2. 2•20=40-1 число 3. 20+40•3=180- 3 число Ответ:20,40,180
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