Сумма 3 чисел равна 240 Первое число в 2 раща больше ,чем второе,а третье число в 3 раз?? больше,чем второе и первое числа,вместе взятые .Найдите эти числа

Математика

Сумма 3 чисел равна 240 Первое число в 2 раща больше ,чем второе,а третье число в 3 раз?? больше,чем второе и первое числа,вместе взятые .Найдите эти числа

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