9 роз что на 6 меньше чем во 2 вазе Сколько роз во 2вазе
Математика
9 роз что на 6 меньше чем во 2 вазе Сколько роз во 2вазе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в первой вазе-9 роз,а во второй на 6 меньше,значит 9-6=3. Ответ:Во второй вазе-3 розы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Помогите составить текст из словосочитаний можно использовать свои слова белые куры,на птичьем дворе,страшный коршун, сгрудились в кучу, добрая пти...
Математика
L-множество всех учащихся в классе. K-множество учащихся этого класса. посещающих секцию лёгкой атлетики. Изобразите с помощью кругов Эйлера-Венна ...