9 роз что на 6 меньше чем во 2 вазе Сколько роз во 2вазе

Математика
9 роз что на 6 меньше чем во 2 вазе Сколько роз во 2вазе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в первой вазе-9 роз,а во второй на 6 меньше,значит 9-6=3. Ответ:Во второй вазе-3 розы
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