Надите неизвестное число а-18*х=450 е-21840:х=52
Математика
Надите неизвестное число а-18*х=450 е-21840:х=52
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18x=a-450 x=(a-450)/18 2) 21840/x=e-52 x=21840/(e-52)
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