Сделать фанетический разбор са словом шкаф
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Сделать фанетический разбор са словом шкаф
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шкаф-1 слог-ш к а ф ш-ш-согл мягк не парная глух не парн к-к-согл твёрд парн глух не парн а-а-глас не ударная ф-ф-согл мягк парная глух не парн 4 б 4 зв
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