Помогите пожалуйста в универмаге за два дня продали 100 детских костюмоф по одинак??вой цене в первый день за проданые костюмы получили a...р во второй день c...р запиши выражение обозначающее цену костюмоф

Математика

Помогите пожалуйста в универмаге за два дня продали 100 детских костюмоф по одинак??вой цене в первый день за проданые костюмы получили a...р во второй день c...р запиши выражение обозначающее цену костюмоф

Автор: Гость