Помогите пожалуйста в универмаге за два дня продали 100 детских костюмоф по одинак??вой цене в первый день за проданые костюмы получили a...р во второй день c...р запиши выражение обозначающее цену костюмоф

Математика
Помогите пожалуйста в универмаге за два дня продали 100 детских костюмоф по одинак??вой цене в первый день за проданые костюмы получили a...р во второй день c...р запиши выражение обозначающее цену костюмоф
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а+с - заплатили за все костюмы(а+с):100 - цена одного костюма     

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