L-множество всех учащихся в классе. K-множество учащихся этого класса, посещающих секцию легкой атлетики. Изобразите с помощью кругов Эйлера- Венна соотношение между множествами K и L (Математика)
Математика
L-множество всех учащихся в классе. K-множество учащихся этого класса, посещающих секцию легкой атлетики. Изобразите с помощью кругов Эйлера- Венна соотношение между множествами K и L (Математика)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот круг то есть к в маленьком , а л в большом
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