Еденицы площади 1км2=1000000=.....дм2
Математика
Еденицы площади 1км2=1000000=.....дм2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км2=1000000=10000000000см2
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