из проволоки длиной 15 метров делают обручи длиной 2 метра На сколько обручей хватит проволоки Можно ли изготовить 4 обруча?8 обручей?

Математика

из проволоки длиной 15 метров делают обручи длиной 2 метра На сколько обручей хватит проволоки Можно ли изготовить 4 обруча?8 обручей?

Автор: Гость