из проволоки длиной 15 метров делают обручи длиной 2 метра На сколько обручей хватит проволоки Можно ли изготовить 4 обруча?8 обручей?

Математика
из проволоки длиной 15 метров делают обручи длиной 2 метра На сколько обручей хватит проволоки Можно ли изготовить 4 обруча?8 обручей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
152=7 проволоки хватит на 7 обручей можно сделать 4 но не 8
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