Составить маленький текст на тему умей дружбой дорожить

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Составить маленький текст на тему умей дружбой дорожить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умейте дружбой дорожить! Настоящего друга найти сложно а потерять его куда легче. Настоящие друзья не когда не бросят в беде, им не когда не будет скучно с вами,они поддержат вас в любую минуту.Но увы их сложно потерять. Все мы чувствительны и не кому не понравиться когда самый лучший друг(подруга) оскорбит нас,перестанет звонить вам и т.д . Если они вас уважают всем сердцем это не значит что их уважать не нужно уважать.
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