Составить маленький текст на тему умей дружбой дорожить
Русский язык
Составить маленький текст на тему умей дружбой дорожить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умейте дружбой дорожить! Настоящего друга найти сложно а потерять его куда легче. Настоящие друзья не когда не бросят в беде, им не когда не будет скучно с вами,они поддержат вас в любую минуту.Но увы их сложно потерять. Все мы чувствительны и не кому не понравиться когда самый лучший друг(подруга) оскорбит нас,перестанет звонить вам и т.д . Если они вас уважают всем сердцем это не значит что их уважать не нужно уважать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Помогите составить текст из словосочитаний можно использовать свои слова белые куры,на птичьем дворе,страшный коршун, сгрудились в кучу, добрая пти...