Составить маленький текст на тему умей дружбой дорожить

Гость: Гость:

Умейте дружбой дорожить! Настоящего друга найти сложно а потерять его куда легче. Настоящие друзья не когда не бросят в беде, им не когда не будет скучно с вами,они поддержат вас в любую минуту.Но увы их сложно потерять. Все мы чувствительны и не кому не понравиться когда самый лучший друг(подруга) оскорбит нас,перестанет звонить вам и т.д . Если они вас уважают всем сердцем это не значит что их уважать не нужно уважать.