10 словосочетания басни лягушка просящая царя

Русский язык
10 словосочетания басни лягушка просящая царя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно поняла задания, вот словосочетания: всякий вздор, треснулся на царство,осиновый чурбан, особу превысоку, на воле жить, горю пособить,новое челобитье, молитвам теплым,народа своего,  черный год
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