Собственная скорость лодки равна 6 км в час. скорость теплохода в 5 раз больше. скорость пешехода 5км/ч. а скорость мотоциклиста в 6 раз больше. скорости каких обьектов одинаковы

Математика

Собственная скорость лодки равна 6 км в час. скорость теплохода в 5 раз больше. скорость пешехода 5км/ч. а скорость мотоциклиста в 6 раз больше. скорости каких обьектов одинаковы

Автор: Гость