Собственная скорость лодки равна 6 км в час. скорость теплохода в 5 раз больше. скорость пешехода 5км/ч. а скорость мотоциклиста в 6 раз больше. скорости каких обьектов одинаковы
Математика
Собственная скорость лодки равна 6 км в час. скорость теплохода в 5 раз больше. скорость пешехода 5км/ч. а скорость мотоциклиста в 6 раз больше. скорости каких обьектов одинаковы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость теплохода = 6*5=30 км/ч скорость мотоциклиста = 5*6=30 км/ч скорости теплохода и мотоциклиста одинаковы
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