Как решить задачу Из двух городов расстояние между которыми 650 километров вышли н??встречу друг другу два поезда Один прошел 250 километров а другой на 35 километров меньше На каком расстоянии друг от друга находятся поезда
Математика
Как решить задачу Из двух городов расстояние между которыми 650 километров вышли н??встречу друг другу два поезда Один прошел 250 километров а другой на 35 километров меньше На каком расстоянии друг от друга находятся поезда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.) 250+35 = 285 км (Прошел второй поезд) 2.) 250+285 = 535 км (Прошли поезда вместе) 3.) 650-535 = 115 км (Осталось между ними) Ответ: Они находятся друг от друга на расстоянии 115 км.
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