Как решить задачу Из двух городов расстояние между которыми 650 километров вышли н??встречу друг другу два поезда Один прошел 250 километров а другой на 35 километров меньше На каком расстоянии друг от друга находятся поезда

Математика

Как решить задачу Из двух городов расстояние между которыми 650 километров вышли н??встречу друг другу два поезда Один прошел 250 километров а другой на 35 километров меньше На каком расстоянии друг от друга находятся поезда

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