Помогите упр 100 отдам все баллы

Гость: Гость:

1) Азамат, надеявшийся на помощь друга, был... 2) Мальчик, обидевший одноклассницу, извинился... 3) Заяц, почувствовавший опасность, стал... 4) Мать, успокоившая ребёнка, уложила... 5) Его здоровье, раньше сильно зависевшие от погоды, стало... 6) Мы брели, по уже таявшему снегу. 7) Строившееся здание... (без запятых) 8) Простится вина раскаявшемуся человеку,... (без запятых)