Научно обоснуй какие организмы растительные или животные первыми появились на Земле
География
Научно обоснуй какие организмы растительные или животные первыми появились на Земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первыми появились бактерии.Древнейшие из них – серные бактерии, обитавшие в земных глубинах среди сероводорода. Серные бактерии возрастом 3,4 млрд. лет найдены в Австралии палеонтологом Мартином Бразир из университета Оксфорд. Это самые древние из известных следов жизни на Земле, эти бактерии могли существовать, не нуждаясь в кислороде. Говоря об этих древнейших обитателях нашей планеты, следует отметить, что их находка стала самым настоящим открытием в научном мире.
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