Морфелогический разбор слова прекрасное слово
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Морфелогический разбор слова прекрасное слово
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Прекрасное - прилагательное Слово (какое?) прекрасное Н.ф. (начальная форма) - прекрасный 2. Пост. призн. (постоянные признаки): качественное, в изъявительном наклонении; непост. призн.: полная форма, в Им. п., в ед. ч., в ср. р. 3. Слово (какое?) прекрасное (нужно подчеркнуть волнистой линией, т.к. в предложении оно является определением)
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