Морфелогический разбор слова прекрасное слово

Гость: Гость:

1. Прекрасное - прилагательное Слово (какое?) прекрасное Н.ф. (начальная форма) - прекрасный 2. Пост. призн. (постоянные признаки): качественное, в изъявительном наклонении; непост. призн.: полная форма, в Им. п., в ед. ч., в ср. р. 3. Слово (какое?) прекрасное (нужно подчеркнуть волнистой линией, т.к. в предложении оно является определением)