НАПИШИТЕ ПИСЬМО ДРУГУ ,И РАССКАЖИТЕ ПРО СЕМЬЮИ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ,ПРО ШКОЛУ заранее спасибо;!!!!!
Английский язык
НАПИШИТЕ ПИСЬМО ДРУГУ ,И РАССКАЖИТЕ ПРО СЕМЬЮИ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ,ПРО ШКОЛУ заранее спасибо;!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет!У меня есть мама папа и моя сестра.Ей 10 лет.Я интересуюсь историей древних городов.Я ударница.Мои любимые предметы математика и русский язык.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте словосочетания с словами стремиться беседовать посетить рапорт салют издалека изредка доска(школьная) у доски на дос...
Українська література
Русский язык