НАПИШИТЕ ПИСЬМО ДРУГУ ,И РАССКАЖИТЕ ПРО СЕМЬЮИ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ,ПРО ШКОЛУ заранее спасибо;!!!!!

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НАПИШИТЕ ПИСЬМО ДРУГУ ,И РАССКАЖИТЕ ПРО СЕМЬЮИ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ,ПРО ШКОЛУ заранее спасибо;!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет!У меня есть мама папа и моя сестра.Ей 10 лет.Я интересуюсь историей древних городов.Я ударница.Мои любимые предметы математика и русский язык.
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