Составьте словосочетания с словами стремиться беседовать посетить рапорт салют издалека изредка доска(школьная) у доски на доску пжл
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Составьте словосочетания с словами стремиться беседовать посетить рапорт салют издалека изредка доска(школьная) у доски на доску пжл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стремится к мичте громко беседовать посетить ресторан рапорт дежурного красивый валют увидев издалека изредка видеть идти к дрске говорить у доски встать на доску
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