Упростить выражения. Вот как этот пж. 1) (a+546)-328=(546+328-a)=872-a. Я просто боюсь там местами перепутано. 272-(125+y)=( )

Математика

Упростить выражения. Вот как этот пж. 1) (a+546)-328=(546+328-a)=872-a. Я просто боюсь там местами перепутано. 272-(125+y)=( )

Автор: Гость