Упростить выражения. Вот как этот пж. 1) (a+546)-328=(546+328-a)=872-a. Я просто боюсь там местами перепутано. 272-(125+y)=( )
Математика
Упростить выражения. Вот как этот пж. 1) (a+546)-328=(546+328-a)=872-a. Я просто боюсь там местами перепутано. 272-(125+y)=( )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А+546-328=546+328-а=872-а
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