Х+16+х+2х=132 помогите

Математика
Х+16+х+2х=132 помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х=116 х=29 просто подобные слагаемые складываешь и все
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