25 баллов!!1 упражнения срочноооооо пожалуйста помогите!срочноооооо

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25 баллов!!1 упражнения срочноооооо пожалуйста помогите!срочноооооо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звоночка,замочка,цветочка, крючка баночка, веточка,ванночка, чашечка,сеточка (ноч- корень)(н- суффикс)(ая-окончание), (печ- корень)(н-суффикс)(ая- окончание), (мощ- корень)(н- суффикс)(ая- окончание),(овощ- корень)(н- суффикс)(ая - окончание), (сердеч- корень)(н- суффикс)(ая- окончание)
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