Решите уравнение: xy^2+y^3-4x-4y=0. Чтобы x=y.
Алгебра
Решите уравнение: xy^2+y^3-4x-4y=0. Чтобы x=y.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. по условию х=у , то пусть х=у=t, тогда 2t²+t³-4t-4t=0 t³+2t²=0 t²(t+2)=0 => t₁,₂=-2;0 => x=y=-2 и 0
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