Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два поезда.Скорость одно??о из них 80км/ч, а другого-70км/ч.Поезда встретились через 2 часа.Какое расстояние между городами?
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два поезда.Скорость одно??о из них 80км/ч, а другого-70км/ч.Поезда встретились через 2 часа.Какое расстояние между городами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80*2=160км 70*2=140км 160+140=300км
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