Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два поезда.Скорость одно??о из них 80км/ч, а другого-70км/ч.Поезда встретились через 2 часа.Какое расстояние между городами?

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два поезда.Скорость одно??о из них 80км/ч, а другого-70км/ч.Поезда встретились через 2 часа.Какое расстояние между городами?

Автор: Гость