Найдите пожалуйста ошибка Исправьте и праверачная слово
Русский язык
Найдите пожалуйста ошибка Исправьте и праверачная слово
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
взглянешь - с -ь после шипящих.пасутся - пАсся (проверочное слово)пастбища - пасЁт, пасТух (два проверочных слова)покрываютСЯзеленЬюдОноситСЯ - приставки ДА не бываетголОса - отголОсокоркестр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
География
Українська мова
Дайте відповідь на запитання "Котра година?", якщо годинник показує 7:30, 9:15,12:45, 15:10, 17:55, 22:20
Математика