Найдите пожалуйста ошибка Исправьте и праверачная слово

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Найдите пожалуйста ошибка Исправьте и праверачная слово
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
взглянешь - с -ь после шипящих.пасутся - пАсся (проверочное слово)пастбища - пасЁт, пасТух (два проверочных слова)покрываютСЯзеленЬюдОноситСЯ - приставки ДА не бываетголОса - отголОсокоркестр

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