Найдите пожалуйста ошибка Исправьте и праверачная слово

Гость: Гость:

взглянешь - с -ь после шипящих.пасутся - пАсся (проверочное слово)пастбища - пасЁт, пасТух (два проверочных слова)покрываютСЯзеленЬюдОноситСЯ - приставки ДА не бываетголОса - отголОсокоркестр