Помогите пожалуйста! Опиши теорию стрельбы из лука. Используй понятия: работа, кинетическая энергия, потенциальная энергия.

Физика
Помогите пожалуйста! Опиши теорию стрельбы из лука. Используй понятия: работа, кинетическая энергия, потенциальная энергия.
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Гость:
Натяжка: работа выстрел: потонциальная попадание: кинетическая
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