От двух противоположных берегов пруда навстречу друг другу поплыли одновременно два пловца и встретились через 10 минут. Первый плыл до встречи со скоростью 8м/мин, второй - со скоростью 12м/мин. Найди ширину пруда Решение

Математика

От двух противоположных берегов пруда навстречу друг другу поплыли одновременно два пловца и встретились через 10 минут. Первый плыл до встречи со скоростью 8м/мин, второй - со скоростью 12м/мин. Найди ширину пруда Решение

Автор: Гость