От двух противоположных берегов пруда навстречу друг другу поплыли одновременно два пловца и встретились через 10 минут. Первый плыл до встречи со скоростью 8м/мин, второй - со скоростью 12м/мин. Найди ширину пруда Решение
Математика
От двух противоположных берегов пруда навстречу друг другу поплыли одновременно два пловца и встретились через 10 минут. Первый плыл до встречи со скоростью 8м/мин, второй - со скоростью 12м/мин. Найди ширину пруда Решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(8+12)*10=200 м --------- ширину пруда .или 8*10=80м------плыл первый пловец12*10=120м -------плыл второй пловец80+120=200м-------ширину пруда .
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